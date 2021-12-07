ФСБ показала кадры задержания несовершеннолетнего в Ярославской области
Парень призывал к насилию в отношении представителей власти.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания несовершеннолетнего в Ярославской области, который подозревается в производстве взрывчатки. По данным ведомства, несовершеннолетний состоял в «закрытых» чатах мессенджера.
На кадрах видно, как сотрудники ведомства задержали несовершеннолетнего и мужчину, который в момент операции находился рядом.
Ранее «Звезда» опубликовала видео, где запечатлена Балаклавская ТЭС в Севастополе, которую планировали взорвать задержанные ранее ФСБ сотрудники украинской разведки.