В стране и мире ФСБ показала кадры задержания несовершеннолетнего в Ярославской области Кира Карон Парень призывал к насилию в отношении представителей власти. © Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания несовершеннолетнего в Ярославской области, который подозревается в производстве взрывчатки. По данным ведомства, несовершеннолетний состоял в «закрытых» чатах мессенджера.



На кадрах видно, как сотрудники ведомства задержали несовершеннолетнего и мужчину, который в момент операции находился рядом. Ранее «Звезда» опубликовала видео, где запечатлена Балаклавская ТЭС в Севастополе, которую планировали взорвать задержанные ранее ФСБ сотрудники украинской разведки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика