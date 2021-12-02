Стало известно место, где задержанные в РФ агенты разведки Украины планировали теракт

«Звезда» опубликовала видео, где запечатлена Балаклавская ТЭС в Севастополе, которую планировали взорвать задержанные ранее ФСБ сотрудники украинской разведки.

По информации Федеральной службы безопасности России, агенты украинских спецслужб во время допроса признались, что прибыли в Россию в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры. Одним из таких объектов стала электростанция близ Севастополя.

По словам корреспондента «Звезды», задержанные планировали пробраться к объекту и сделать закладку взрывного устройства. Однако система безопасности электростанции, очевидно, настолько мощная, что остается непонятным, каким образом сотрудники украинской разведки хотели совершить преступление.

Напомним, ранее ФСБ опубликовала кадры допроса нескольких сотрудников украинских разведывательных служб. По данным ведомства, они планировали совершить диверсию на российской территории.

Среди задержанных оказался агент безопасности СБУ Коваль Зиновий Зиновьевич 1974 года рождения и его сын Коваль Игорь Зиновьевич 1999 года рождения.

Помимо них, задержали агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он был направлен в РФ с целью совершения террористического акта.

Задержанные планировали совершить теракт путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.