На борту севшего на мель на Сахалине сухогруза находится 100 тонн горючего

Спасатели сняли экипаж китайского судна Xing Yuan, севшего на мель у набережной в районе Приморского бульвара в городе Холмске. Для этих целей сотрудники МЧС использовали альпинистское оборудование. Затем 12 граждан КНР передали Роспотребнадзору для проведения ПЦР-тестирования на наличие коронавирусной инфекции.

Как рассказал «Звезде» мэр Холмского городского округа Дмитрий Любчинов, затем экипаж разместят в гостинице-обсерваторе до получения результатов анализов.

По словам чиновника, жизни и здоровью иностранцев ничего не угрожало, также не было выявлено разлива топлива.

«На борту судна находится около 100 тонн топлива: порядка 20 тонн соляра и 80 тонн мазута», - указал Любчинов.

При этом водолазам потребуется осмотреть корпус сухогруза и провести замер глубин, чтобы оценить перспективы снятия судна с мели.