В воздухе лучшие: в небе Челябинской области прошли командирские полеты на Су-34

В авиаполку под Челябинском провели командирские полеты. Это важный этап летной подготовки в новом учебном году - опытные пилоты должны подготовить методические рекомендации для молодых коллег.

В небе над авиабазой Шагол - новейшие бомбардировщики Су-34 и разведчики Су-24МР.

Летчики-инструкторы отработали навыки пилотирования в сложных метеоусловиях, использование прицельных комплексов и атаку наземных целей с пикирования.

Все это уже скоро будут выполнять молодые пилоты - вчерашние выпускники летных училищ. Всего в тренировках задействовали 10 боевых машин и более сотни военнослужащих.

Ранее «Звезда» публиковала кадры высшего пилотажа на Су-34 в Челябинской области - тогда экипажи продемонстрировали фигуры «петлю Нестерова» и «горизонтальную бочку».

Су-34 создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.

Базовая модель Су-34 - тяжелый истребитель Су-27, однако в конструкцию были внесены серьезные изменения. В первую очередь они коснулись кабины: пилоты сидят в ней рядом, а не друг за другом. Это облегчает работу и коммуникацию членов экипажа. Самолет выполнен по схеме «продольный триплан», что позволило улучшить его маневренные характеристики.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов