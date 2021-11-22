Экипажи Су-34 выполнили «Петлю Нестерова» и «горизонтальную бочку» над Южным Уралом

В Челябинской области пилоты Су-34 показали свое мастерство на высотах от 1000 до 5000 метров при максимальном и форсажном режимах работы двигателей.

Тренировочные полеты выполнили авиаэкипажи Центрального Военного округа, сообщили в Минобороны РФ. Летчики продемонстрировали фигуры сложного пилотажа, среди которых «петля Нестерова» и «горизонтальная бочка».

В учебно-тренировочных полетах были задействованы 50 военнослужащих и пять истребителей-бомбардировщиков.