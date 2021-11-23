Подозреваемый в подготовке нападения на школу в Казани помещен в психиатрический стационар

Подросток, подозреваемый в подготовке вооруженного нападения на образовательное учреждение в Казани был направлен в психиатрический стационар для проведения экспертизы. Об этом сообщили в Следственном комитете. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении юноши.

«По версии следствия, по указанию неустановленного лица, с которым подозреваемый познакомился посредством сети "Интернет", он готовился к нападению на учащихся школы одного из районов Татарстана, где ранее обучался. Подросток в настоящее время помещен в психиатрический стационар закрытого типа для проведения психолого-психиатрической экспертизы», - сообщается на сайте СК.

В ходе обысков в месте проживания подростка было обнаружено пневматическое ружье и инструкции по его переделке в боевое. По информации СК, на совершение преступления юношу подговаривал мужчина, проживающий на территории Украины.