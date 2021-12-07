Морпехи КФл разгромили «вражеский» десант в Дагестане при поддержке «Ночных охотников»

Морпехи Каспийской флотилии при поддержке авиации сорвали высадку вражеского десанта. Учения черных беретов прошли на полигоне Аданак в Дагестане.

Бойцы организовали оборону побережья, уничтожив неприятеля плотным огнем из вооружения бронетранспортеров.

Наводчики-операторы работали из пулеметов по целям с места и в движении. Попутно механики-водители отработали навыки вождения БТР по пересеченной местности.

Довершили разгром наступающих колонн экипажи ударных вертолетов Ми-28Н - «Ночные охотники» имитировали атаки с малой высоты.

Главная задача вертолета Ми-28 - уничтожение танков и живой силы противника. Они также способны работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности.

Ми-28 в октябре 2015 года были переброшены в Сирию, где в составе авиационной группы ВВС России наносят удары по позициям террористов. Также Ми-28 широко применялись ВВС Ирака и сыграли важную роль в кампаниях по освобождению городов, в частности Эль-Фаллуджи, Рамади и других операциях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов