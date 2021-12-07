Во Владикавказе построили инфекционный корпус военного госпиталя

Минобороны завершило строительство новейшего инфекционного корпуса военного клинического госпиталя во Владикавказе. Он оснащен самым современным оборудованием и техникой, включая компьютерный томограф.

В здании размещены палаты интенсивной терапии. При этом корпус имеет уникальную планировку - она позволяет разделить потоки больных и исключить так называемое перекрестное инфицирование пациентов.

В Смоленской области специалисты ВКС нарастили производство медицинского кислорода. За последние месяцы в больницы региона они передали более 40 тонн жизненно важной смеси. Внеплановая выработка кислорода никак не сказывается на боеготовности соединения, подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Южный военный округ передал медицинским учреждениям субъектов РФ более 215 тонн жидкого кислорода в ноябре.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов