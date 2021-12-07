В стране и мире ФСБ задержала несовершеннолетнего в Ярославской области, производившего взрывчатку Кира Карон Отмечается, что парень состоял в «закрытых» чатах. © Фото: ФСБ РФ, РИА Новости Читайте нас на: В Ярославской области задержан несовершеннолетний, производивший взрывчатку. Об этом сообщила ФСБ. Парень состоял в «закрытых» чатах мессенджера.



Он призывал к насилию в отношении представителей власти. В чатах объединялись радикально настроенные граждане.



Ранее «Звезда» опубликовала видео, где запечатлена Балаклавская ТЭС в Севастополе, которую планировали взорвать задержанные ранее ФСБ сотрудники украинской разведки.



По информации Федеральной службы безопасности России, агенты украинских спецслужб во время допроса признались, что прибыли в Россию в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры. Одним из таких объектов стала электростанция близ Севастополя. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика