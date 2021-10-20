Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт назвала товары, цены на которые не вырастут в России

Виктория Ивашечкина
02:08 20.10.2021
В частности, роста цен в ближайшее время не будет у производителей ряда стройматериалов.
Эксперт назвала товары, цены на которые не вырастут в России
© Фото: flickr
Читайте нас на:

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала, что в стране в ближайшее время на некоторые товары цены не вырастут в связи с повышенным предложением или низким спросом.

По словам эксперта, в текущем году наблюдался высокий урожай яблок, поэтому и цены на них расти не должны. Кроме того, у производителей ряда стройматериалов накопились большие остатки нераспроданных товаров. В связи с этим, как считает эксперт, здесь цены также не будут расти, а возможно и снизятся. В число таких стройматериалов входит металлочерепица, доска, ДСП, передает агентство «Прайм». 

Долгова подчеркнула, что в цене в ближайшее время должны снизиться туристические услуги из-за окончания сезона отпусков. При этом по мере приближения новогодних праздников цены снова пойдут вверх.

Однако, как отметила эксперт, при планировании покупки гаджетов стоит учесть, что цены на эти товары продолжат рост из-за сокращения объемов выпуска.

Ранее эксперты, ссылаясь на данные Росстата, заявили, что самыми подешевевшими в течение года продуктами оказались лимоны, лайм и чеснок.

В частности, средняя стоимость за один килограмм лимонов в рознице в январе-июне 2021 года снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем на 30%.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.