Эксперт назвала товары, цены на которые не вырастут в России

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала, что в стране в ближайшее время на некоторые товары цены не вырастут в связи с повышенным предложением или низким спросом.

По словам эксперта, в текущем году наблюдался высокий урожай яблок, поэтому и цены на них расти не должны. Кроме того, у производителей ряда стройматериалов накопились большие остатки нераспроданных товаров. В связи с этим, как считает эксперт, здесь цены также не будут расти, а возможно и снизятся. В число таких стройматериалов входит металлочерепица, доска, ДСП, передает агентство «Прайм».

Долгова подчеркнула, что в цене в ближайшее время должны снизиться туристические услуги из-за окончания сезона отпусков. При этом по мере приближения новогодних праздников цены снова пойдут вверх.

Однако, как отметила эксперт, при планировании покупки гаджетов стоит учесть, что цены на эти товары продолжат рост из-за сокращения объемов выпуска.

Ранее эксперты, ссылаясь на данные Росстата, заявили, что самыми подешевевшими в течение года продуктами оказались лимоны, лайм и чеснок.

В частности, средняя стоимость за один килограмм лимонов в рознице в январе-июне 2021 года снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем на 30%.