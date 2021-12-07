ГА ООН приняла резолюцию России и США против использования IT в преступных целях

Генассамблея ООН без голосования приняла российско-американскую резолюцию о необходимости не допускать использование информационных технологий и ресурсов в преступных и террористических целях. Соавторами документа выступили ряд государств, в числе которых Австралия, Великобритания, Франция, Германия, Япония, ЮАР и другие.

Согласно резолюции, ГА ООН считает необходимым «предотвратить использование информационных ресурсов или технологий в преступных или террористических целях». Указывается, что использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в мирных целях - в интересах всех государств. При этом ряд государств наращивают потенциал в сфере ИКТ в военных целях и в будущих вооруженных конфликтах использование этих технологий становится более вероятным, говорится в резолюции.

В документе подчеркивается, что снизить риски для мира, безопасности и стабильности могут добровольные, не имеющие обязательной силы нормы ответственного поведения государств. Уточняется также, что в дальнейшем по необходимости могут быть разработаны дополнительные нормы, с учетом уникальных свойств ИКТ, сообщает РИА Новости.

Летом этого года президент РФ Владимир Путин после саммита с американским лидером Джо Байденом заявил, что Россия и США договорились начать консультации по кибербезопасности. По его словам главы РФ, на протяжении 2020 года российская сторона получила из Штатов десять запросов по поводу кибератак на их объекты.