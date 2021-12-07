Пентагон: ситуацию на границе РФ и Украины можно разрешить дипломатически

В Пентагоне отметили, что ситуация на границе Российской Федерации и Украины может быть урегулирована с помощью дипломатии. О соответствующей позиции, высказанной министром обороны США Ллойдом Остином, напомнил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

Мнение относительно сложностей на украинской границе было выражено руководством Пентагона во время специального совещания с представителями военного командования, состоявшегося 6 декабря. На нем присутствовали ключевые фигуры Минобороны Соединенных Штатов, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли.

Американская сторона пришла к выводу, что «вторжение» России на территорию Украины не является неизбежным событием. Несмотря на высказанные в очередной раз тревоги по поводу «наращивания войск» РФ вблизи границ, в США не посчитали обязательным, что ситуация выльется в конфликт.

Ранее в посольстве России в Соединенных Штатах напомнили, что РФ имеет суверенное право перемещать войска на территории страны. Таким образом в диппредставительстве отреагировали на обвинения со стороны США, касающиеся некоей готовящейся «агрессии».