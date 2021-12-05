Посольство России напомнило США о праве перемещать войска в своих границах

Российская Федерация не несет угрозы ни одной стране, а перемещение ее войск в пределах собственных границ – суверенное право. Об этом напомнили в посольстве РФ в США в ответ на звучащие со стороны Штатов информационные спекуляции о якобы готовящейся «агрессии».

«Россия не представляет угрозы какой-либо стране. Развертывание российских войск на национальной территории - наше суверенное право. Это никого не касается», - цитирует ТАСС заявление дипломатической миссии, озвученное в ответ на запрос газеты Financial Times.

В дипломатической миссии отметили, что именно Североатлантический альянс передвигает свои вооруженные силы ближе к границе с Россией. Также дипломаты напомнили, что подобные заявления о «готовящейся российской агрессии» звучали уже не раз, и оказывались ложными.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывания главы Госдепа Энтони Блинкена. Блинкен заявил, что не НАТО планирует агрессивные действия против РФ, а, напротив, в последние годы агрессия якобы исходила со стороны России. В ответ представитель МИД РФ перечислила ситуации, где НАТО и США осуществляли прямую военную агрессию и способствовали государственным переворотам.