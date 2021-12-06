Заседание российско-индийской межправительственной комиссии по ВТС началось в Нью-Дели

В столице Индии Нью-Дели началось заседание межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству между Россией и Нью-Дели.

«Отрадно, что, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы смогли встретиться с вами на юбилейном, 20-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству», - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в начале мероприятия.

Глава российского военного ведомства также подчеркнул, что отношения двух стран носят особо привилегированный стратегический характер, при этом Индия является одним из ключевых партнеров России в оборонной сфере.

Российский министр обороны также обратил внимание на интенсивность и глубину военно-технического сотрудничества, которое с каждым годом выходит на новый качественный уровень. По словам Шойгу, это указывает на беспрецедентный уровень доверия между Москвой и Нью-Дели.

Материал подготовили: Николай Курашкин, Николай Баранов