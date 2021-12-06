В ВОЗ заявили об отсутствии данных о более тяжелом COVID-19 при «омикроне»

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что на данный момент организация в процессе сбора данных о течении заболевания COVID-19 у людей, которые заразились омикрон-штаммом.



«Первоначальные отчеты говорят о том, что люди с омикрон-штаммом имеют тенденцию к более легкому течению заболевания, но пока рано говорить об этом. Дело в том, что люди должны пройти полный период заболевания (до выздоровления – Прим.ред.). Может пройти несколько недель, прежде чем мы действительно поймем, у скольких из этих людей разовьется тяжелая болезнь», - сказала эксперт в эфире канала CBS.

Она добавила, что если выяснится, что после заражения омикрон-штаммом COVID-19 протекает более легко, то все равно нужно действовать быстро, чтобы предотвратить распространение вируса.



Ранее ученые из ЮАР пришли к выводу, что риск повторно заболеть COVID-19 при новом штамме «омикрон» намного выше, чем при штаммах «дельта» либо «бета». Это следует из результатов специального исследования, проведенного южноафриканскими специалистами.