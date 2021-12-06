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Детеныш древней акулы впервые появился в российском океанариуме

Кира Карон
07:56 06.12.2021
Эти существа появились на планете около 242 миллионов лет и со времен динозавров практически не изменились.
Детеныш древней акулы впервые появился в российском океанариуме
© Фото: Приморский океанариум
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Впервые в России биологи Приморского океанариума во Владивостоке получили потомство зебровидной бычьей акулы. Это первый опыт успешного разведения акул данного вида в стране.



«Приморском океанариуме появился на свет малек зебровидной бычьей акулы Heterodontus zebra. Яйцо, из которого появился на свет акуленок, акула–мама отложила в январе, таким образом инкубация, то есть развитие зародыша до момента прорыва яйцевой капсулы, продолжалась 11 месяцев», - сообщили в пресс-службе учреждения.

Размер детеныша - 177 миллиметров, вес 35 граммов. Основу рациона хищника составляют беспозвоночные, моллюски, морские ежи. Зебровидная бычья акула относится к роду разнозубых (Heterodontus), которые в современном мире представлены девятью видами. Из всех живущих сейчас акул они являются наиболее древними.

Ранее в Мексике обнаружили окаменелость акулы, относящуюся к меловому периоду. Отличительной особенностью древней хищницы являются длинные грудные плавники, напоминающие крылья. До сих пор ученые не встречались с подобной формой тела у акул.

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