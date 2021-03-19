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Палеонтологи обнаружили древнюю акулу с крыльями

Светлана Иванова
11:30 19.03.2021
Ученые выделили акулу в отдельный вид.
Палеонтологи обнаружили древнюю акулу с крыльями
© Фото: Oscar Sanisidro, scitechdaily.com
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В Мексике обнаружена окаменелость акулы, относящаяся к меловому периоду. Отличительной особенностью древней хищницы являются длинные грудные плавники, напоминающие крылья. До сих пор ученые не встречались с подобной формой тела у акул.

По данным исследователей, речь идет о древнейшей находке «крылатого» представителя пластиножаберных, который существовал задолго до появления мант и орляковых скатов. Результаты научной работы опубликованы в журнале Science.

Новая находка заставила палеонтологов пересмотреть взгляд на пути эволюции хрящевых рыб, потому что считалось, что длинные и тонкие выросты по бокам туловища, которые похожи на крылья, эволюционно начали формироваться намного позже, в самом конце мелового периода, и только после того, как пластиножаберные разделились на две клады по морфологическим признакам. В одну из них входят китовые и гигантские акулы, в другую - животные с крыловидными плавниками - манты и орляковые скаты-мобулы, или рогачи.

Представителя крылатой древней акулы нашли в пластах известняка возрастом 93 миллиона лет еще в 2012 году. Ученые выделили рыбу в отдельный вид Aquilolamna milarcae, или орлиная акула. Исследуемая особь имела длину 1,65 метра при размахе крыльев 1,90 метра. Своим внешним видом животное напоминало сразу акул и скатов. У Aquilolamna milarcae было удлиненное торпедообразное тело и хвост, который завершался отчетливым хвостовым плавником, а также длинные тонкие грудные плавники и широкий рот с очень мелкими зубами.

По мнению авторов исследования, крылатая акула скользила в толще воды, собирая в открытый рот взвешенный планктон. Еще одной особенностью древней рыбы была относительная медлительность.

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