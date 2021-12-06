По заявлениям прессы, США пришлось снабдить страны Евросоюза и НАТО «разведданными», чтобы убедить их в том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину.



По данным Financial Times, дипломатическое «взаимодействие», а также решение США распространить разведданные якобы помогли убедить некоторые страны, в том числе Германию, в том, что якобы «Кремль может скоро направить свои войска на Украину».

Ранее Служба внешней разведки России сообщала, что США стали активнее и жестче пытаться заручиться поддержкой Европы в сдерживании Москвы, пишет РИА Новости.



В США ранее заявили о «добровольном саботаже» Украины в отношениях с Россией. Бывший советник Пентагона и конгресса США Ариэль Коэн также выразил уверенность, что Киеву необходима глубокая и всеобъемлющая энергетическая реформа.