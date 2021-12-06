Юрист рассказал о штрафах в РФ за остекление балконов

Председатель Жилищного союза Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин сообщил, что в России с 1 марта 2022 года могут оштрафовать за самовольную обшивку или остекление балкона.



Он уточнил, что штрафы будут действовать в рамках приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, который был утвержден в мае 2021 года.



«Это означает следующее: если по плану дома балконы не имеют остекления, то со следующего года придется брать разрешение у местных служб и властей для переоборудования», - рассказал Крохин в интервью «Вечерней Москве».

Крохин пояснил, что если этого разрешения нет, а балкон жильцы остеклили, то они могут быть оштрафованы.



Новая норма закона не распространится на тех владельцев и арендаторов жилья, которые остеклили балкон ранее, так как закон не имеет обратной силы. Речь идет именно о тех балконах с остеклением, которые появятся после 1 марта 2022 года.



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