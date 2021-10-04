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Эксперт рассказал, когда могут наказать за курение на балконе

Иван Линдеманн
04:00 04.10.2021
Курение на личном балконе не наказывается, однако привлечь курильщика к ответственности можно, если его действия привели к нарушению пожарной безопасности.
Эксперт рассказал, когда могут наказать за курение на балконе
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Наказания за курение на собственном балконе в России не предусмотрено, однако есть вероятность получить штраф за несоблюдение правил пожарной безопасности. Об этом рассказал юрист Евгений Иванов в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт напомнил, что согласно федеральному закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» курение находится под запретом в помещениях общего пользования жилых домой. За нарушение полагается штраф до 1500 рублей.

Курение на личном балконе не наказывается, однако привлечь курильщика к ответственности можно, если его действия привели к нарушению пожарной безопасности или нанесли вред здоровью другого человека. Причиной может стать непотушенный окурок или искра, которая попала на чужой балкон или открытое окно другого помещения.

Ранее в ВОЗ заявили, что Россию можно приводить в качестве позитивного примера в отношении борьбы с табакокурением и чрезмерным распитием алкогольных напитков. Так, потребление табака представляет собой лидирующий фактор риска в Европейском регионе, однако РФ показывает комплексный подход по борьбе с ним и с потреблением алкоголя, на который можно равняться, заявили в организации.

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