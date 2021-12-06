Восемь человек погибли при пожаре на электростанции в Китае
Еще пятеро сотрудников пострадали.
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Во время пожара на электростанции в Китае погибли восемь человек, еще пятеро пострадали.
Станция расположена в уезде Шоуян провинции Шаньси на севере страны.
Как сообщает RT, пожар вспыхнул в жилых помещениях сотрудников предприятия.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате утечки газа на АЭС в Испании. Возможной причиной трагедии называли ошибку при перезарядке системы пожаротушения.