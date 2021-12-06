Восемь человек погибли при пожаре на электростанции в Китае

Во время пожара на электростанции в Китае погибли восемь человек, еще пятеро пострадали.

Станция расположена в уезде Шоуян провинции Шаньси на севере страны.

Как сообщает RT, пожар вспыхнул в жилых помещениях сотрудников предприятия.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате утечки газа на АЭС в Испании. Возможной причиной трагедии называли ошибку при перезарядке системы пожаротушения.