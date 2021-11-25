На АЭС в Испании произошла утечка углекислого газа: есть погибший

В Испании один человек погиб и трое пострадали в результате утечки газа на АЭС в Аско, передает местная пресса. По данным СМИ, возможная причина трагедии - ошибка при перезарядке системы пожаротушения.

«Все указывает на то, что причиной была ошибка при перезарядке системы пожаротушения, которая вызвала выброс CO2 (который используется именно для тушения пожаров)», - пишет Catalunyapress.

Сообщается, что утечка произошла в тот момент, когда рабочие выполняли техническое обслуживание пожарной системы. На место трагедии, согласно информации СМИ, прибыли семь пожарных.