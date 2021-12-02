Россиян предупредили о новом способе мошенничества с квартирами

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Все чаще злоумышленники не просто крадут деньги с личных карт граждан, но и заставляют их продавать свои квартиры. Об этом рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству одного из банков Сергей Велигодский.

«Сначала мошенники крали деньги с карт, потом стали брать кредит, и новая тема - это воздействие на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитами еще закладывал и продавал недвижимость. И если люди у нас раньше оставались после атаки с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартир...» - приводит РБК заявление Велигодского.

Мошенники действуют при помощи методов социальной инженерии. При этом, отметили в ГУ МВД России, злоумышленники все чаще «работают» в связке с риелторскими компаниями и микрофинансовыми организациями.

По данным Центробанка, за третий квартал регулятор заблокировал около 25 тысяч телефонных номеров, которые мошенники использовали в своих целях. Это вдвое больше, чем годом ранее, отметили в регуляторе.