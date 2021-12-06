Блинкен заявил об «угрозе» Украине со стороны России

Россия в значительной мере «угрожает Украине», якобы стягивая значительные силы к границе с ней. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Она (угроза – прим.ред.) очень серьезна, потому что то, что мы наблюдали, – это сосредоточение значительных сил у границы с Украиной», – цитирует Блинкена RT.

Кроме того, по словам госсекретаря, сейчас в социальных сетях ведется пропагандистская кампания, направленная против Украины. Блинкен выразил надежду, что Россия «пойдет по пути деэскалации».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО является для официальной Москвы «красной линией».