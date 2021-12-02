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Украина попросила у Евросоюза дополнительную финансовую помощь

Роман Захаров
02:06 02.12.2021
Администрация Владимира Зеленского уже начала переговоры с Брюсселем по поводу размера финансовой помощи.
Украина попросила у Евросоюза дополнительную финансовую помощь
© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Украина попросила у Евросоюза дополнительную финансовую помощь. Об этом рассказал уполномоченный по вопросам управления государственным долгом страны Юрий Буца.

«Мы официально запросили у Европейской комиссии долгосрочную макрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы», - сообщил политик в беседе с Bloomberg.

Буца добавил, что администрация украинского лидера Владимира Зеленского уже начала переговоры с Брюсселем по поводу размера финансовой помощи и условий, связанных с новым пакетом займов.

Согласно материалу агентства, новый пакет финансовой помощи, учитывая масштаб обязательств Украины, превысит 1,2 миллиарда евро, которые были выделены за два последних года.

Владимир Зеленский осенью прошлого года подписал закон о ратификации меморандума с Евросоюзом о предоставлении украинской стороне макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро для борьбы с COVID-19. Первый транш в размере 600 миллионов евро Киев получил в декабре 2020 года. Второй транш на такую же сумму был перечислен в октябре текущего года.

По данным Еврокомиссии, непогашенная сумма кредитов ЕС, выданных Украине по нескольким программам макрофинансовой помощи, составляет 4,4 миллиарда евро.

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