Псаки рассказала, какие вопросы Байден намерен обсудить с Путиным на переговорах

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что президент США Джо Байден намерен затронуть темы, касающиеся кибербезопасности и двусторонних отношений в ходе предстоящих переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом она сообщила в рамках своего брифинга.

«Это будет возможностью для президента подчеркнуть нашу обеспокоенность военной активностью России на границе с Украиной и подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Это также возможность обсудить ряд вопросов, касающихся отношений США и России, включая стратегическую стабильность, кибер- и региональные вопросы», - отметила Псаки.

Ранее представитель администрации США рассказал, что американская сторона не планирует применять военную мощь против России в случае реализации приписываемых ей планов по «вторжению» на Украину.