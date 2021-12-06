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В США заявили о неприятии логики «красных линий»

Елизавета Потейчук
22:44 06.12.2021
Представитель администрации США подчеркнул, что Байден не будет «грозить пальцем» российскому президенту, а будет говорить о «сдерживании» РФ и дипломатии с ней.
В США заявили о неприятии логики «красных линий»
© Фото: Ministry of Foreign Affairs of R Twitter.com Globallookpress
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Высокопоставленный представитель администрации США в ходе своего брифинга заявил, что в Америке поддерживают отношения России и НАТО, однако не принимают логику «красных линий».

«Мы, конечно, поддерживаем диалог между НАТО и Россией для обсуждения вопросов как относительно озабоченности России в связи с действиями НАТО, и озабоченностей США в связи с деятельностью России. Но мы не считаем, что имеет смысл вести разговор с позиции "красных линий"», - рассказал чиновник.

Также, с его слов, сам Джо Байден в рабочем ключе расскажет Владимиру Путину про готовность США к «сдерживанию» России и дипломатии с ней. При этом, отмечает представитель администрации, президент США не будет «грозить пальцем» российскому коллеге.

«Президент проведет этот разговор в том же стиле, в каком проводил прошлые обсуждения с Путиным - в профессиональной, откровенной, прямой манере, он даст ясно понять без каких-либо риторических излияний и без того, чтобы грозить пальцем, к каким действиям готовы США как по сдерживанию, так и по дипломатии», - сообщил он.

Ранее Джен Псаки рассказала, какие вопросы Байден намерен обсудить с Путиным на переговорах. Помимо вопросов, связанных с ситуацией на Украине, Байден намерен обсудить с президентом России тему двусторонних отношений и кибербезопасность.

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