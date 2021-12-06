Цены на нефть ускорили рост до 5%

Рост цен на нефть в понедельник, 6 декабря, ускорился до 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.55 мск, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой на февраль росла на 5,12%, до 73,46 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 5,4%, до 69,84 доллара за баррель.

В конце ноября мировые цены на нефть впервые с лета упали ниже 68 долларов. Стоимость фьючерса нефти марки Brent вечером 30 ноября снизилась до 67,8 доллара за баррель.