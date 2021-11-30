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Цена нефти Brent впервые с лета упала ниже $68 за баррель

Анна Берестовая
23:40 30.11.2021
Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $68.
Цена нефти Brent впервые с лета упала ниже $68 за баррель
© Фото: Valery Lukyanov Russian Look Globallookpress
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На лондонской бирже ICE упала цена на нефть марки Brent. По состоянию на 21:06 30 ноября стоимость фьючерса впервые снизилась до 67,8 долларов за баррель. Падение цены составила около 7,4%.

До этого стоимость одного барреля нефти Brent оказывалась ниже 68 долларов еще в августе текущего года. Также произошло снижение стоимости нефти марки WTI, цена которой, рухнув на 7,51%, достигла отметки в 64,7 доллара за баррель.

Ранее вице-премьер России Александр Новак отметил, что нефтяной рынок будет нуждаться в более тщательном мониторинге на фоне новостей о появлении омикрон-штамма коронавируса. Он отметил, что за ситуацией в настоящее время следит ОПЕК+.

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