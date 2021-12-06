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В Пентагоне высказались об инциденте с самолетом-разведчиком США над Черным морем

Анна Берестовая
22:53 06.12.2021
В Пентагоне заявили, что не считают произошедшее рискованной ситуацией.
В Пентагоне высказались об инциденте с самолетом-разведчиком США над Черным морем
© Фото: defense.gov
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В Пентагоне посчитали, что осуществленные самолетом-разведчиком США над Черным морем маневры не создавали риска для российского пассажирского авиалайнера. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

«Не было небезопасных и непрофессиональных маневров», - указал он.

Согласно словам Кирби, произошедший инцидент будто бы являлся ситуацией, предполагающей легкое разрешение при помощи рутинных действий по контролю воздушного движения и «здравого смысла». Пресс-секретарь добавил на брифинге, что такого рода случаи, когда два воздушных судна оказывают на одной высоте, якобы происходят по всему миру постоянно и российская сторона «гиперболизирует», описывая произошедшее.

Ранее пассажирский самолет, летевший рейсом Тель-Авив - Москва, вынужден был сменить курс в связи со сближением с разведывательным Boeing RC-135V Rivet Joint Соединенных Штатов. В МИД России действия ВВС США назвали опасными для гражданской авиации.

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