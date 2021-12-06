Песков сравнил отношения РФ и США с авгиевыми конюшнями

Отношения России и США из-за накопившихся вопросов превратились в авгиевы конюшни, «расчистить» их за несколько часов беседы лидеров стран вряд ли возможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так, за несколько часов беседы, вряд ли возможно», - сказал представитель Кремля в интервью Первому каналу.

При этом Песков призвал надеяться на то, что лидеры хотя бы смогут довести друг до друга обоюдные обеспокоенности, четко их сформулировать и ответить на них. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что отношения РФ и США - это «слишком большой комплекс и слишком ответственная и одновременно с этим тонкая субстанция, которая не подвержена сиюминутным решениям».

Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена состоится по видеосвязи во вторник, 7 декабря. Ранее сенатор Владимир Джабаров в беседе с РИА Новости заявил, что в Вашингтоне в преддверии беседы пытаются нагнетать ситуацию заявлениями о возможности введения новых западных санкций против РФ. По его словам, это делается для того, чтобы возможные подвижки в переговорах представить как прорыв Байдена.