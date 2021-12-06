Медведев назвал время на Кубке Дэвиса лучшим в карьере

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев признался, что время, проведенное в составе сборной страны по теннису на Кубке Дэвиса, стало лучшим в его карьере.

«Я больше рад за команду, чем за себя. У нас потрясающая команда и атмосфера, я просто счастлив быть частью этой команды и иметь возможность побеждать с ней. Это было довольно удивительное время, потому что приехать сюда в конце сезона непросто. Это было лучшее время в моей карьере», – цитирует теннисиста пресс-служба турнира.

В воскресенье сборная России по теннису в третий раз завоевала Кубок Дэвиса, одержав победу над хорватами со счетом 2:0. В состав российской команды помимо Медведева вошли Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

Предыдущие победы сборной в финале Кубка Дэвиса состоялись в 2002 и 2006 годах.