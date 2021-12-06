СК проверит информацию о том, что под Белгородом Вечный огонь забросали банками от пива
Следствие будет продолжать осуществлять меры по установлению личностей подозреваемых, а также привлечению их к ответственности.
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Сотрудники Следственного комитета России по Белгородской области организовал проверку по публикации о том, что неизвестные потушили Вечный огонь, забросав мемориал банками от пива.
«В ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет выявлена публикация о том, что 4 декабря 2021 года в городе Алексеевке потушили Вечный огонь, забросав его пивными банками», - говорится на сайте СК РФ по региону.
Как сообщает ведомство, следствие намерено провести все необходимые мероприятия по установлению личностей подозреваемых, а также причин и обстоятельств произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
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