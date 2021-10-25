В Молдавии вновь погас Вечный огонь

В Молдавии в городе Кагул погасили Вечный огонь в целях экономии газа. Об этом сообщает Sputnik Молдова.

В Россотрудничестве до этого заявили, что ведомство готово оплатить газ для Вечного огня в Молдове, если государство не в силах исполнять свой долг перед павшими победителями фашизма. Евгений Примаков пояснил, что считает это своим долгом.

Ранее Вечный огонь погасили в Кишиневе. Горожане даже принесли свечи в потухшему мемориалу по призыву в соцсетях. Вскоре на место прибыли инженеры и восстановили подачу топлива к памятнику.