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В Белом доме заявили, что не знают о решении РФ по «военной эскалации» на Украине

Елизавета Потейчук
21:02 06.12.2021
Со слов представителя американской администрации, США считают, что Россия готова «напасть» на Украину с трех сторон.
В Белом доме заявили, что не знают о решении РФ по «военной эскалации» на Украине
© Фото: pexels.com
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Представитель администрации США заявил, что в стране не знают, приняла ли Россия решения относительно «военной эскалации против Украины». Однако чиновник все же подчеркнул, что видит возможности для этого.

«Для ясности, мы не знаем, принял ли президент Путин решение о дальнейшей военной эскалации на Украине, но мы знаем, что он создает потенциал для такой эскалации, если он решит это делать», - рассказал представитель администрации в ходе брифинга в преддверии встречи президентов России и США.

По его словам, администрация Штатов уверена, что Россия намерена «вторгнуться» на территорию Украины с трех сторон. Высокопоставленный представитель добавил, что в Америке отслеживают «передвижение дополнительного потенциала и сил вблизи Украины в многочисленных районах». Он подчеркнул, что «передвижения соответствуют картине планирования иностранной военной эскалации на Украине», которую контролирует США.

Представитель американской администрации также упомянул, что президент США Джо Байден заявит главе российского государства Владимиру Путину о том, что РФ заплатит «очень реальную цену» в случае «нападения» на Украину. Но, с его слов, американский президент распланирует эффективный путь дипломатической деэскалации.

«Очевидно, что президент Байден даст ясно понять, что России придется заплатить очень реальную цену, если она решит продолжать, но он также даст ясно понять, что есть эффективный дипломатический путь для движения вперед», - анонсировал чиновник.

Он также подчеркнул, что США готовы давать отпор «дестабилизирующим» действиям России, однако при этом не ищут конфликта с РФ.

«Мы можем работать совместно над такими вопросами, как стратегическая стабильность в контроле над вооружениями. Но, если надо, США уже создавали и продолжат создавать значимые последствия за вредоносные и дестабилизирующие действия», - отметил представитель администрации США.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о «санкциях» США против РФ из-за Украины. Пресс-секретарь президента отметил, что такие сообщения СМИ скорее относятся не к новостям, а к проявлениям информационной истерики.

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