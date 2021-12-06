Песков заявил, что НАТО демонстрирует крайне агрессивную позицию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО не признает красных линий и демонстрирует агрессивную позицию. По его словам, России это не нравится, а Москва, в свою очередь, защищает собственные интересы.

«Они все говорят о том, что они не признают никаких красных линий, - раз. Они говорят о том, что НАТО будет делать все, что хочет, - два. На какой угодно территории - три. И все это, чтобы сдерживать Российскую Федерацию - четыре. Нам это не нравится. Мы делаем так, чтобы застраховать свои собственные интересы», - рассказал представитель Кремля в беседе с RT.

Ранее Песков заявил, что Москва слышит одни вбросы о якобы спланированной «агрессии» РФ в сторону Украины. При этом он отметил, что Кремль не слышал предостережений в адрес Киева, чтобы не начался силовой сценарий в Донбассе.