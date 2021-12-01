Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВВП России в октябре в годовом выражении вырос до 4,9%

Виктория Ивашечкина
22:47 01.12.2021
В Минэкономразвития подчеркнули, что динамика кредитования продолжает оказывать поддержку внутреннему спросу в РФ.
ВВП России в октябре в годовом выражении вырос до 4,9%
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookprress
Читайте нас на:

В Минэкономразвития РФ сообщили, что рост ВВП страны в годовом выражении составил по итогам октября 4,9%. Об этом говорится в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике», подготовленном ведомством.

«ВВП в октябре продолжил рост. В годовом выражении прирост ВВП в октябре, по оценке, составил 4,9% г/г (после 4,3% г/г в третьем квартале 2021 года), по итогам января - октября - 4,6% г/г», - говорится в обзоре.

В ведомстве подчеркнули, что наиболее существенный вклад в ускорение экономроста в октябре внесла добыча полезных ископаемых, где продолжается восстановление в условиях планового ослабления ограничений ОПЕК+ и роста добычи газа.

В Минэкономразвития РФ отметили, что в связи со сдвигом уборочной кампании из-за погодных условий в 2021 году в октябре улучшилась ситуация в сельском хозяйстве в сравнении с августом - сентябрем.

Кроме того, динамика кредитования продолжает оказывать поддержку внутреннему спросу в РФ, подчеркнули в ведомстве.

В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что объем российской экономики не только вернулся на докризисный уровень, но и превысил его. За восемь месяцев ВВП вырос на 4,7%.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:10 В стране и мире
Лавров прибыл в Стокгольм для встречи с главой Госдепа США
19:49 В стране и мире
Снежный шторм и километровые пробки: как в регионах страны справляются с непогодой
13:38 В стране и мире
В Кремле раскрыли дату и место проведения большой пресс-конференции Путина
12:45 Армия
Видео
Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооруженных силах РФ
11:59 Армия
Видео
Броня и скорострельность: в ЦВО сформирована первая штатная рота на «Терминаторах»
Популярное
В ПФР назвали три категории россиян, которым увеличат пенсии
Видео
Загадочная вспышка в небе над Альметьевском попала на видео
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
Назван идеальный ужин для худеющих
Названы запрещенные при болезнях сердца продукты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.