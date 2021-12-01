ВВП России в октябре в годовом выражении вырос до 4,9%

В Минэкономразвития РФ сообщили, что рост ВВП страны в годовом выражении составил по итогам октября 4,9%. Об этом говорится в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике», подготовленном ведомством.

«ВВП в октябре продолжил рост. В годовом выражении прирост ВВП в октябре, по оценке, составил 4,9% г/г (после 4,3% г/г в третьем квартале 2021 года), по итогам января - октября - 4,6% г/г», - говорится в обзоре.

В ведомстве подчеркнули, что наиболее существенный вклад в ускорение экономроста в октябре внесла добыча полезных ископаемых, где продолжается восстановление в условиях планового ослабления ограничений ОПЕК+ и роста добычи газа.

В Минэкономразвития РФ отметили, что в связи со сдвигом уборочной кампании из-за погодных условий в 2021 году в октябре улучшилась ситуация в сельском хозяйстве в сравнении с августом - сентябрем.

Кроме того, динамика кредитования продолжает оказывать поддержку внутреннему спросу в РФ, подчеркнули в ведомстве.

В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что объем российской экономики не только вернулся на докризисный уровень, но и превысил его. За восемь месяцев ВВП вырос на 4,7%.