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Украина, Польша и Литва призвали к новым санкциям против России

Ян Брацкий
20:28 02.12.2021
Заявление приурочено к 30-летию признания независимости Украины Польшей и Литвой.
Украина, Польша и Литва призвали к новым санкциям против России
© Фото: pixabay
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Президенты Литвы, Польши и Украины призвали ввести новые санкции в отношении Российской Федерации. Об этом говорится в совместном заявлении Гитанаса Науседы, Анджея Дуды и Владимира Зеленского. Помимо призывов к мировому сообществу, президенты трех стран оценили динамику развития сотрудничества между странами.

«Подтвердили четкую приверженность дальнейшему расширению сотрудничества по широкому кругу вопросов, таких как безопасность, оборона, экономика, энергетика и другие, в том числе в рамках формата Люблинского треугольника», - приводит РИА Новости текст совместного заявления.

В последнее время украинские власти и некоторые западные государства выражают свою обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России вблизи границ Украины. В Кремле неоднократно давали понять, что Москва никому не угрожает и может перемещать войска по своей территории на свое усмотрение.

Кроме того, в МИД РФ сегодня высказались по поводу «красной линии» по Украине. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, для России таковой является принятие Украины в НАТО.

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