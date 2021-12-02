Украина, Польша и Литва призвали к новым санкциям против России

Президенты Литвы, Польши и Украины призвали ввести новые санкции в отношении Российской Федерации. Об этом говорится в совместном заявлении Гитанаса Науседы, Анджея Дуды и Владимира Зеленского. Помимо призывов к мировому сообществу, президенты трех стран оценили динамику развития сотрудничества между странами.

«Подтвердили четкую приверженность дальнейшему расширению сотрудничества по широкому кругу вопросов, таких как безопасность, оборона, экономика, энергетика и другие, в том числе в рамках формата Люблинского треугольника», - приводит РИА Новости текст совместного заявления.

В последнее время украинские власти и некоторые западные государства выражают свою обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России вблизи границ Украины. В Кремле неоднократно давали понять, что Москва никому не угрожает и может перемещать войска по своей территории на свое усмотрение.

Кроме того, в МИД РФ сегодня высказались по поводу «красной линии» по Украине. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, для России таковой является принятие Украины в НАТО.