Путин готов выслушать предложения Байдена по урегулированию обстановки на Украине
Президент России Владимир Путин готов выслушать предложения президента США Джозефа Байдена по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию с конкретными предложениями по Украине, имеется в виду, наверное, по урегулированию украинского кризиса», - рассказал Песков в эфире Первого канала из Дели.
Со слов пресс-секретаря президента, Путин с большим интересом выслушает предложения своего американского коллеги, согласно которым можно будет понять, насколько эффективно они могут снять напряженность в стране.
«Снять напряженность можно только одним путем - понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем», - считает представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Байдена. Стороны обсудят «находящиеся в плачевном состоянии» двусторонние отношения, отметил он.