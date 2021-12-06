В стране и мире Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году Елизавета Потейчук Согласно закону, новый МРОТ будет установлен в стране с 1 января предстоящего года. © Фото: Kremlin Pool Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин утвердил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году. Глава российского государства подписал закон, согласно которому МРОТ теперь будет составлять 13 890 рублей. «Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц», - сказано в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации. Ранее президент России заявил, что РФ повышает экономический суверенитет. Приоритетами экономики РФ является помощь пострадавшим в пандемию отраслям и людям, отметил Владимир Путин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика