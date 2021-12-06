Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году

Елизавета Потейчук
19:29 06.12.2021
Согласно закону, новый МРОТ будет установлен в стране с 1 января предстоящего года.
Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин утвердил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году. Глава российского государства подписал закон, согласно которому МРОТ теперь будет составлять 13 890 рублей.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц», - сказано в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Ранее президент России заявил, что РФ повышает экономический суверенитет. Приоритетами экономики РФ является помощь пострадавшим в пандемию отраслям и людям, отметил Владимир Путин.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:29 В стране и мире
Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году
18:36 В стране и мире
Видео
Депутат Рашкин отказался комментировать допрос в СК
17:39 В стране и мире
МЧС опубликовало экстренное предупреждение о наступлении сильного снегопада в Москве
16:23 В стране и мире
Видео
СК РФ установит причины обледенения самолета над Иркутском
11:41 Армия
Россия и Индия подписали соглашение о развитии ВТС двух стран до 2030 года
Популярное
Видео
Депутат Валерий Рашкин пришел на допрос в СК РФ
В Сети появились кадры экстренной посадки в Иркутске обледеневшего А321
Ученые назвали нетипичный признак диабета
Видео
«Праздник» на трассе: горящий грузовик с пиротехникой в Казахстане попал на видео
Видео
Полицейская погоня со стрельбой за подростком-лихачом под Волгоградом попала на видео
Названы четыре привычки, которые приводят к развитию рака
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.