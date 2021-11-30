В стране и мире Путин заявил, что Россия повышает экономический суверенитет Андрей Аркадьев Приоритетами экономики РФ являются помощь пострадавшим в пандемию отраслям и людям, отметил глава государства. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Россия повышает уровень своего суверенитета, в том числе и экономического, заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!». «Мы не стремимся создавать крепостей и жить за крепостными стенами. Мы просто повышаем уровень своего суверенитета, в том числе экономического. И мы к этому, конечно, будем стремиться дальше. Но мы будем добиваться этого в том числе и за счет нашей кооперации, сотрудничества с партнерами во всем мире там, где они этого хотят», - сказал глава государства. Также Путин заявил, что помощь пострадавшим от COVID-19 людям и отраслям является приоритетом для экономики нашей страны. Российский лидер отметил, что власти страны приняли решение повысить уровень МРОТ, прожиточный минимум, потому что это отразится на целой линейке пособий, которые определяются от данного показателя. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика