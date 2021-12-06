Песков: Москва слышит одни вбросы о якобы спланированной «агрессии» РФ в сторону Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль слышит лишь вбросы о якобы запланированной агрессии РФ в отношении Украины. Однако, с его слов, нет сведений о предупреждениях в адрес Киева, чтобы они не думали начинать силовой сценарий в Донбассе.

«Мы видим эти многочисленные утки, которые вбрасываются о якобы запланированной "агрессии" России против Украины. При этом мы не слышим ни одного слова в адрес Украины, ни одного предостережения в адрес Киева в том плане, чтобы они даже не думали начинать силовое урегулирование ситуации на юго-востоке», - рассказал Песков в беседе с RT.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин готов выслушать предложения Байдена по урегулированию обстановки на Украине. С его слов, президент с интересом выслушает предложения американского коллеги, чтобы оценить, как они могут повлиять на снижение градуса украинского кризиса.