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Песков: Москва слышит одни вбросы о якобы спланированной «агрессии» РФ в сторону Украины

Елизавета Потейчук
19:27 06.12.2021
По словам Дмитрия Пескова, Москва не слышала предостережений в адрес Киева, чтобы не начался силовой сценарий в Донбассе.
Песков: Москва слышит одни вбросы о якобы спланированной «агрессии» РФ в сторону Украины
© Фото: Andrey Nekrasov imageBROKER.com Globallookpress
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль слышит лишь вбросы о якобы запланированной агрессии РФ в отношении Украины. Однако, с его слов, нет сведений о предупреждениях в адрес Киева, чтобы они не думали начинать силовой сценарий в Донбассе.

«Мы видим эти многочисленные утки, которые вбрасываются о якобы запланированной "агрессии" России против Украины. При этом мы не слышим ни одного слова в адрес Украины, ни одного предостережения в адрес Киева в том плане, чтобы они даже не думали начинать силовое урегулирование ситуации на юго-востоке», - рассказал Песков в беседе с RT.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин готов выслушать предложения Байдена по урегулированию обстановки на Украине. С его слов, президент с интересом выслушает предложения американского коллеги, чтобы оценить, как они могут повлиять на снижение градуса украинского кризиса.

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