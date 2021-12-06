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Минтруд разработал новый порядок получения пенсий для некоторых категорий граждан

Майя Мусиенко
01:09 06.12.2021
Планируется изменить правила единовременного получения накоплений.
Минтруд разработал новый порядок получения пенсий для некоторых категорий граждан
© Фото: Nikolay Gyngazov globallookpress
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Минтруд подготовил пакет поправок, которые касаются правил начисления и расчета пенсий. Нововведения затронут пенсионеров, которые могут получать свои накопления единой суммой.

К этой категории относятся граждане, получающие выплаты по потере кормильца и инвалидности, а также те, чей трудовой стаж недостаточен для начисления страховой пенсии, пишет «МК».

По новым правилам подать заявление на единовременную выплату пенсии россияне смогут через портал Госуслуг. Этот сервис будет также доступен для работников, которые перевели свои накопления в негосударственный фонд. Заявление будет рассматриваться в течение пяти рабочих дней, об окончательном решении планируется также сообщать через портал или по почте.

Сообщается, что через пять лет граждане смогут обратиться за выплатой повторно.  Новый порядок начнет работать с 1 июля будущего года.

Ранее адвокат Ольга Сулим рассказала, какие изменения произойдут с пенсией в 2022 году.

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