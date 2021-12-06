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Путин и Моди заявили о сотрудничестве по Северному морскому пути

Алексей Курильченко
18:05 06.12.2021
Морской путь может быть использован для поставок российских энергоносителей в Индию.
Путин и Моди заявили о сотрудничестве по Северному морскому пути
© Фото: пресс-служба президента РФ
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По итогам встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди стороны подписали совместное заявление, в котором указано, что страны заинтересованы сотрудничать в вопросах поставок энергоносителей по Северному морскому пути. Также стороны договорились о расширении сотрудничества в газовом секторе и приветствовали образование Целевой группы по газу.

«Стороны подтвердили свою приверженность увеличению добычи российской сырой нефти согласно долгосрочным контрактам по льготным ценам, наращиванию импорта СПГ в Индию с возможным использованием Северного морского пути для поставок энергоносителей», - говорится в тексте заявления на сайте Кремля.

В ходе встречи в Нью-Дели Владимир Путин высоко оценил военное сотрудничество России и Индии. Президент отметил, что страны продолжают развивать отношения в военной сфере.

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