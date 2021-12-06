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Война на юбилей: ВСУ продолжают готовиться к несуществующему конфликту с Россией

Алексей Курильченко
Диана Сирази
18:23 06.12.2021
Украина продолжает готовиться в конфликту с Россией - хотя наша страна явно демонстрирует, что нападать не планирует. При этом западные СМИ даже придумали план, по которому якобы будет действовать армия РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: president.gov.ua
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Сотни украинских нацгвардейцев и курсантов выстраиваются в цифру 30 - Вооруженные силы Украины сегодня отмечают юбилей. Во всех крупных городах идут демонстрационные показы новых образцов вооружения и техники. На площади Харькова едут танки, а в Одессе с военных складов длительного хранения вывозят гаубицы, боеприпасы и технику. И армада движется в сторону российских границ - к крымскому перешейку.

Украина готовится к защите от России и не скрывает этого. В Киеве звучат обвинения в адрес нашей страны в якобы подготовке нападения. Но Зеленский успокаивает - мощная и сильная армия Незалежной отразит удар. 

«Украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага», - заявил президент Украины.

Министр обороны Алексей Резников зачитывает свой доклад о российской угрозе в Верховной раде, даже называя точную дату войны. Правда, пока он вещает о страшной угрозе, депутаты почему-то смеются и весело общаются друг с другом, повернувшись к оратору спиной.

«Наша разведка анализирует все сценарии, включительно самые худшие. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января», - заявил Резников.

В зарубежных СМИ вновь поднимается новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит нападение на Украину. Немецкая газета Bild даже публикует план вторжения российских войск. «Так Путин мог бы уничтожить Украину», - гласит устрашающий заголовок. На схеме Львов почему-то обозначен как Лемберг - это еще австрийское название города до 1918 года. Отражены три этапа нападения: юг, северо-восток, Киев. Сначала якобы отвоюют юг Украины, чтобы отрезать страну от моря. Во вторую фазу ослабят украинскую обороноспособность ударами баллистических ракет. Третья фаза - это наступление на украинскую столицу с севера, где Российская армия и принудит Киев к капитуляции. Российский МИД уже назвал творчество немецких журналистов отсутствием здравого смысла.

«Пропаганда, замешанная на идеологии, изничтожает любой здравый смысл. На карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался тот же австро-венгерский топоним "Лемберг". Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?» - задалась вопросом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Американский журналист Нолан Петерсон опубликовал кадры пляжа в Мариуполе - военные установили заграждения на случай «российского вторжения». И кажется, за всем этим абсурдом Киев пытается спрятаться от реальных проблем - начиная с провальной подготовки к отопительному сезону и заканчивая ростом тарифов. И вот даже на канале Коломойского Зеленскому намекают, что пора. В эфире телеканала «1+1» Мария Цвылинив гадает на воске и видит будущее президента.

«Свою каденцию он не закончит. Он сам уйдет. Он не злой человек, но не может выполнять, что он обещал. Жаль его, но на него есть зло других людей», - сказала предсказательница.

Ситуация на Украине станет одной из ключевых тем предстоящих переговоров Владимира Путина и Джозефа Байдена. Дмитрий Песков анонсирует, о чем будет разговор. 

«Двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии. И те вопросы, которые шумят на повестке дня. Это прежде всего напряженность вокруг Украины, это тематика продвижения НАТО в сторону наших границ», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Переговоры запланированы на вечер 7 декабря и пройдут в режиме защищенной видеосвязи.

«Мы уже давно осведомлены о действиях России. И я ожидаю, что у нас с Путиным будет длительная дискуссия», - заявил Байден.

В Белом доме сообщили, что Байден выразит Путину обеспокоенность из-за российских танков возле украинских границ. Тот факт, что в Одессе засняли технику, которую ВСУ направляют в сторону России, Вашингтон не заметил. В Кремле каждый раз, слыша украинскую истерию, не устают повторять - никакого вторжения Москва не планировала и не собирается. Но Киеву это, впрочем, не мешает уже восемь лет воевать с Россией - информационно, на словах. Хотя наша страна на эту войну так ни разу и не явилась.

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