Кафельников назвал залог успеха российских теннисистов в серии побед на мировых турнирах

Заслуженный мастер спорта России по теннису, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что 2021 год стал лучшим для нашей сборной за всю историю отечественного тенниса. В беседе со «Звездой» он отметил, что и мужчины, и женщины добились успеха в неофициальных чемпионатах мира в текущем году.

«Безусловно, уникальное достижение 2021 года то, что и мужчины, и женщины добились успеха в неофициальных чемпионатах мира, то есть Кубок Дэвиса выиграли, и Кубок Билли Джин Кинг, и вдобавок еще олимпийские награды, поэтому, безусловно, этот год был самым лучшим за всю историю российского тенниса», - подчеркнул Кафельников.

Кафельников уверен, что залогом побед сборной России по теннису стали «хорошее поколение теннисистов» и усердная работа спортсменов, которая в совокупности вылилась в большой успех на крупных соревнованиях. Кроме того, экс-первая ракетка мира назвал, по его мнению, самый яркий момент победы национальной команды РФ на Кубке Дэвиса.

«Самый яркий момент - то, что команда проявила себя с лучшей стороны и абсолютно заслуженно, по делу завоевала титул», - считает Кафельников.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что 2021 год стал самым лучшим для российских спортсменов. Теннисистам удалось занять первые места практически во всех соревнованиях года.