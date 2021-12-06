Тарпищев назвал 2021 год лучшим в истории российского тенниса

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что 2021 год стал самым лучшим для российских спортсменов. Теннисистам удалось занять первые места практически во всех соревнованиях года. Особое внимание тренер уделил победе российской команды на Кубке Дэвиса.

«Вот и закончился Кубок Дэвиса 2021 года. Конечно, сложнейший год, но и, наверное, самый счастливый для нашего тенниса. Это лучшие результаты за всю историю советского и российского тенниса. Выиграны практически все (соревнования. - Прим. ред.), в которых мы участвовали. Сердце поет», - сказал Тарпищев.

Спортсмен считает, что сборная РФ на Кубке Дэвиса показала себя как сплоченный коллектив и эмоционально заряженная на победу команда. По его словам, россиянам удалось победить в тяжелых условиях, вызванных плотным графиком соревнований и усталостью.

Ранее сборная России по теннису обыграла команду Хорватии и стала победителем Кубка Дэвиса. Команда в третий раз в истории стала обладателем престижной награды.