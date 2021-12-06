Суд постановил выдворить из РФ бойца MMA Чоршанбиева за нарушения правил пребывания в стране

Останкинский суд Москвы постановил оштрафовать и выдворить из России бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева за нарушения правил пребывания в стране. По данным МВД, спортсмен выкладывал в Интернет видео с опасной ездой. При этом у Чоршанбиева не имелось российских прав и ОСАГО.

«Чоршанбиев Ч.А. признан виновным… и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей в доход государства, с административным выдворением за пределы Российской Федерации», - цитирует РИА Новости слова источника.

Чоршанбиев был задержан в Москве за опасную езду. По данным ГИБДД, спортсмен неоднократно нарушил ПДД, двигаясь на машине в Лефортовском тоннеле.