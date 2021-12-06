Эксперт рассказал о стратегии борьбы с омикрон-штаммом COVID-19 в России

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе со «Звездой» высказал мнение по поводу появления в России нового штамма COVID-19 «омикрон». По его словам, сколько бы ни появлялось новых вариантов коронавирусной инфекции, до выявления омикрон-штамма стратегия по борьбе с вирусом не менялась.

«С точки зрения производителей и разработчиков вакцин те вакцины, которые действуют, они эффективны. Да, можно говорить о низкой эффективности по сравнению с первым уханьским штаммом, но препараты все же эффективны. Если экстраполировать то, что мы имели с предыдущими штаммами на “омикрон”, то, скорее всего, ничего другого не понадобится», - объяснил Вознесенский.

Специалист также отметил, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на данный момент заявляют, что сейчас в ЮАР не было выявлено случаев тяжелого проявления коронавируса в связи с появлением омикрон-штамма. Вознесенский подчеркнул необходимость соблюдения прежнего комплекса мер для предотвращения распространения COVID-19, но «не для галочки, а добросовестно» на любом уровне.

Ранее в Роспотребнадзоре версию о легком течении COVID-19 при омикрон-штамме назвали ошибочной. По мнению Анны Поповой, пока нельзя сказать, что у носителей нового штамма «все так хорошо, и поэтому нечего бояться».