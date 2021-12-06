Немецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример с Финляндии в отношениях с НАТО

Украине стоит последовать примеру входящей в Евросоюз Финляндии в вопросе выстраивания отношений с НАТО. С таким заявлением выступил глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

«Мы могли бы рекомендовать Украине в долгосрочной перспективе начать брать пример с финнов. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО», – отметил дипломат в разговоре с Handelsblatt.

По словам Ишингера, Россия опасается намерений США сделать Украину членом НАТО. Такие действия, считает дипломат, являются для Москвы «красной чертой». Однако в настоящий момент нельзя утверждать, что Киев никогда не примут в Североатлантический альянс, отметил он.

Также Ишингер заявил, что не верит в якобы «предстоящее вторжение России на Украину». По мнению дипломата, новое правительство ФРГ обязано способствовать развитию диалога между Евросоюзом и НАТО с одной стороны, и Москвой – с другой.

Ранее сообщалось, что президенты Литвы, Польши и Украины призвали ввести новые санкции в отношении России.